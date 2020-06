Ferrari: Hugh Jackman sarà protagonista del film di Michael Mann, ora è ufficiale

Dato che ultime notizie relative al risalivano al marzo 2017 fino a pochi giorni fa, con l'arrivo di un nuovo report di Deadline che voleva il film vivo e vegeto e pronto a terminare la pre-produzione prima delle riprese, l'ufficialità di Hugh Jackman nei panni di Enzo Ferrari era un po' indubbia.Ferrari di Michael Mann

Niente da temere, invece, perché oltre al report sono ora molte altre fonti a confermare che Ferrari sarà uno dei prossimi film di Jackman e che l'attore si sta preparando per il difficile e complesso ruolo, il che non potrebbe farci più piacere.



Recentemente Michael Mann ha avuto modo di rielaborare la sceneggiatura firmata dal defunto Troy Kennedy Martin (The Italian Job). Stando a quanto riferito, il film fa parte del mercato virtuale del Festival di Cannes 2020, dove lo stesso regista presenterà nel corso della prossima settimana il progetto agli eventuali acquirenti.



Le riprese del film sono inoltre previste per la primavera del 2021. La storia è ambientata nel 1957, durante un periodo molto turbolento per il fondatore della casa automobilistica. In quel momento l'azienda stava per cadere in bancarotta, il matrimonio di Ferrari era ormai terminato dopo la morte del figlio Dino e l'allontanamento del secondogenito.



Stando a Deadline, Ferrari è descritto come un film che restituisce sensazioni vicine a Il Padrino. Il set più grande del progetto prenderà luogo durante la corsa 1000 miglia lungo tutto lo Stivale, gara per cui saranno costruite numerose copie delle vetture d'epoca originali.



Non vediamo l'ora di saperne di più. Nel cast di Ferrari dovrebbe esserci anche Noomi Rapace, ma non ci sono conferme al riguardo