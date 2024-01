Ferrari e House of Gucci, Adam Driver interpreta troppi italiani? 'Chi c*zz* se ne frega'

Le polemiche intorno ad Adam Driver in Ferrari non si fermano, e in queste ore l'attore le ha riaccese durante una recente intervista per il podcast Smartless, condotto da Jason Bateman, Sea Hayes e Will Arnett.

Alla star, che ha interpretato due 'italiani di fila' avendo vestito i panni prima di Maurizio Gucci in House of Gucci di Ridley Scott e ora di Enzo Ferrari in Ferrari di Michael Mann, è stato ripetutamente chiesto come mai abbia deciso di interpretare due ruoli del Bel Paese consecutivamente, una domanda che però a lungo andare lo ha irritato: "Così tante persone si sono chieste e mi hanno chiesto: ‘Quanti italiani vuoi interpretare…?’. Io ho risposto, chi c*zz* se ne frega? Insomma, la mia idea è che sia Ridley che Michael sono due dei migliori registi di sempre. Chi se ne frega che si trattava di due ruoli italiani uno dopo l'altro? Sono davvero sorpreso da quanto questo argomento inutile venga fuori. 'Sono due! Sono due italiani!’ Sono solo due. È una cosa tanto difficile da comprendere? L'Italia non c'entra niente, anche se è un paese che mi piace. Riguarda più il fatto di aver potuto lavorare con Ridley Scott e Michael Mann e i loro progetti. Non ho pensato minimamente all'Italia o agli italiani."

Non è la prima volta che Adam Driver perde le staffe nel tour stampa di Ferrari: qualche settimana fa, l'attore si era scontrato con un giornalista che aveva giudicato 'scadenti' le scene dell'incidente nel film di Michael Mann: "Ma vaffanculo" aveva risposto l'attore durante la conferenza stampa. "Prossima domanda."

Il prossimo ruolo di Adam Driver sarà quello in Megalopolis per Francis Ford Coppola. E no, non sarà un personaggio italiano.