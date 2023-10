Ferrari e Heat 2, Michael Mann a ruota libera: 'Un film che ritenevo impossibile'

Ferrari arriverà nei cinema italiani a dicembre e uscirà sotto il periodo natalizio negli Stati Uniti, ma dopo la presentazione del film a Venezia 2023 in questi giorni il regista Michael Mann ha già iniziato il tour stampa.

Parlando con Deadline per una nuova intervista concessa durante l'evento Contenders London, il leggendario regista di Miami Vice e The Insider ha ammesso che ci sono stati momenti in cui pensava che Ferrari, un progetto che ha inseguito per anni, sarebbe stato un film impossibile da fare.

"Molte volte e per molto tempo ho pensato che fosse un film impossibile da realizzare", ha confessato Mann. "E poi, ogni volta, tornavo alla sceneggiatura e rileggevo le scene e vedevo che c'era qualcosa di magico e di avvincente in quelle pagine, che mi trascinavano e mi tenevano impegnato costantemente." Il film, presentato in anteprima al Festival del cinema di Venezia in agosto, segue il vita di Enzo Ferrari. È ambientato nel 1957, quando il matrimonio di Enzo (Adam Driver) e Laura (Penelope Cruz) ha iniziato a fratturarsi a causa della tragica morte del loro giovane figlio, il tutto mentre la Ferrari si sta preparando alla Mille Miglia. Il film, ha detto Mann, “riecheggia le nostre vite. Le nostre vite non si risolvono: non abbiamo un conflitto che poi risolviamo nell'ultima scena. Nella vita di solito non c’è risoluzione. Viviamo costantemente in stati di contraddizione, come nel caso delle persone in questo film”.

Un altro film impossibile è certamente Heat 2, prequel/sequel del mitologico Heat del 1995: adattamento dell'omonimo romanzo di recente pubblicazione, scritto proprio da Mann, il film sarebbe in lavorazione con Adam Driver nel ruolo che fu di Robert De Niro nel capitolo originale. A questo proposito, e in particolare sulla scelta dell'attore, Mann ha detto: “Adam e io siamo andati molto d'accordo sul set di Ferrari, eravamo entrambi molto appassionati perché abbiamo la stessa etica lavorativa: è stato piuttosto intenso e ci siamo divertiti moltissimo”.