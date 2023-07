Ferrari, il film di Michael Mann con Adam Driver uscirà il prossimo Natale!

Natale è come sempre foriero di tante belle novità in campo cinematografico: la cosa si farà particolarmente interessante, quest'anno, grazie alla discesa in campo di Michael Mann, pronto a tornare in sella a ben 8 anni di distanza dalla sua ultima fatica con questo attesissimo biopic su Enzo Ferrari.

Nonostante la data d'uscita precedentemente fissata per Ferrari fosse prevista per il prossimo autunno, l'acquisizione da parte di Neon dei diritti del film con Adam Driver ha infatti sparigliato le carte in tavola: stando a quanto leggiamo, il nuovo lavoro del regista di capolavori come Heat e L'Ultimo dei Mohicani arriverà dunque nelle sale il prossimo 25 dicembre.

Un regalo di Natale sicuramente gradito da parte degli amanti del cinema e del cavallino rosso, che troveranno quindi sotto l'albero un biglietto per assistere non solo al ritorno in scena di uno dei registi più apprezzati della sua generazione, ma anche a quello che potrebbe rivelarsi, almeno stando alle aspettative inevitabilmente alte, uno dei migliori film sull'argomento.

Insomma, toccherà attendere un po' più del dovuto per questo Ferrari, ma la speranza è che l'attesa sia di quelle che precedono le cose belle: e voi, siete ottimisti? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate le ultime foto di Adam Driver nei panni di Enzo Ferrari.