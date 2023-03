Ferrari, il film di Michael Mann con Adam Driver acquistato da Sky Cinema in UK

Ferrari di Michael Mann, con protagonisti Adam Driver e Penelope Cruz, e anche May December di Todd Haynes, con le attrici premio Oscar Julianne Moore e Natalie Portman, sono tra i nuovi titoli aggiunti alla lista dei film Sky Original in uscita per Sky Cinema nel 2023.

La lista include anche Bonus Track, una storia d'amore queer di formazione creata da Josh O'Connor e Michael Gilbert, con Susan Wokoma, Jack Davenport e Alison Sudol. I titoli si aggiungono ai film precedentemente annunciati, tra cui il thriller politico The Independent con Jodie Turner-Smith e Brian Cox, il film drammatico di Zach Braff A Good Person con Florence Pugh e Morgan Freeman e Lee, che segue una modella diventata corrispondente di guerra interpretata da Kate Winslet. Recentemente, Sky Cinema ha anche rivelato il trailer di The Portable Door, con Sam Neill e Christoph Waltz: il film segue una coppia di stagisti che, a Londra, iniziano a lavorare in una misteriosa azienda.

I clienti Sky Cinema avranno accesso a circa 100 film Sky Original nel 2023. I film saranno disponibili anche in streaming sulla piattaforma Now. Comunque, per gli amanti della sala cinematografica, va segnalato che A Good Person, Ferrari, May December e Lee usciranno nelle sale cinematografiche, almeno in quelle britanniche. A Good Person, ad esempio, arriverà nei cinema del Regno Unito a marzo, prima della premiere su Sky Cinema e Now ad aprile. Negli Stati Uniti Ferrari, per il quale ci aspetta un debutto a Venezia, non ha ancora un distributore, mentre in Italia sarà distribuito da 01 Distribution.

Il film non ha ancora una data d'uscita precisa, ma dovrebbe arriva in autunno in vista della stagione dei premi. Per altri contenuti guardate una nuova foto di Adam Driver in Ferrari.