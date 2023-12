Ferrari, quanto è costato il film di Michael Mann?

Quanto è costato Ferrari? Il nuovo film di Michael Mann è ora al cinema in Italia, ecco tutto quello che dovete sapere sulla produzione dell'attesissimo film scritto e diretto dal regista di Heat e Miami Vice.

In un'intervista esclusiva pubblicata dal The Hollywood Reporter qualche mese fa, prima dell'esordio di Ferrari alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, veniva affermato che il film di Michael Mann ha avuto un budget di circa 105 milioni di dollari, ovvero 20 milioni di dollari in più rispetto a quanto riportato nel 2022 all'inizio della produzione. Si tratta certamente di uno sforzo produttivo molto rischioso e difficilmente riuscirà a rientrare al box office delle spese fatte per la sua realizzazione, ma Michael Mann è stato allergico ai successi al botteghino per tutta la sua carriera e la speranza dei fan è che l'esito del film, qualunque esso sia, non andrà a pregiudicare i piani per Heat 2, l'attesissimo sequel-prequel di Heat e adattamento dell'omonimo romanzo.

Ricordiamo che, negli Stati Uniti, Ferrari uscirà il 25 dicembre. L’ultimo film di Mann, il criminalmente sottovalutato Blackhat del 2015, è stato una grande delusione dal punto di vista commerciale, e guadagnò appena 19,6 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget di 70 milioni di dollari.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Ferrari.