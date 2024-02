'Ferrari è un capolavoro': il regista di Dune Denis Villeneuve elogia Michael Mann

Ferrari di Michael Mann sta per arrivare in bluray con Eagle Pictures a marzo 2024, e lo farà con un ottimo biglietto da visita: il plauso di Denis Villeneuve, regista di Dune: Parte 2.

Nel corso di una recente intervista, infatti, l'autore canadese ha difeso a spada tratta l'ultimo film di Michael Mann, che come prevedibile non è andato benissimo al box office soprattutto negli Stati Uniti: per Villeneuve, al di là dei numeri al botteghino, Ferrari è un altro capolavoro di Michael Mann e nel descriverlo il regista di Blade Runner 2049 e Arrival lo ha anche definito 'la miglior performance nella carriera di Adam Driver', che nel film interpreta Enzo Ferrari.

Biopic sul celebre ex pilota e costruttore delle auto più famose al mondo con protagonista la star Adam Driver, Ferrari è stato presentato all’80° Mostra del Cinema di Venezia e include nel cast anche una straordinaria Penelope Cruz nel ruolo della moglie Laura Garello, Shailene Woodley per la parte dell’amante Lina Lardi e Patrick Dempsey che veste i panni del pilota Piero Taruffi. La storia è ambientata a Modena nel 1957, quando Ferrari, in gravi difficoltà sia economiche che personali, decide di tentare il tutto per tutto iscrivendo le sue auto alla leggendaria Mille Miglia.

Ricordiamo che Michael Mann ha in programma di iniziare le riprese di Heat 2 nel corso del 2024. Per quanto riguarda Denis Villeneuve, scoprite quali saranno i suoi film dopo Dune 2.