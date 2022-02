Ferrari: Il biopic di Michael Mann si farà! Nel cast Adam Driver e Penelope Cruz

Finalmente il sogno di Michael Mann si realizza: il biopic dedicato al "Drake", Enzo Ferrari, è vicino a entrare ufficialmente in produzione, dopo aver trovato un accordo con STX Entertainemnt per la distribuzione del film. Il nuovo cast comprende star del calibro di Adam Driver, Penelope Cruz e Shailene Woodley.

Gli appassionati di cinema e automobili saranno sicuramente a conoscenza della telenovela legata alla lavorazione, su cui ormai si erano perse le speranze, di questo attesissimo progetto. Il regista visionario Michael Mann, autore di pietre miliari del cinema e grande appassionato di automobili, sta lavorando a questo film da circa vent'anni. Dunque, dopo un limbo di negoziazioni, annunci ufficiali e successive smentite, il film si farà, grazie all'accordo trovato con STX Entertainmente per la distribuzione negli USA, mentre Leone Film Group si è aggiudicata la distribuzione italiana.

Così, dopo anni lontano dalla macchina da presa - l'ultima uscita è stata lo sfortunato e sottovalutato Blackhat - Michael Mann sta vivendo una fase lavorativa decisamente intensa. Infatti, recentemente sono anche arrivati gli annunci del romanzo Heat 2 e della data d'uscita di Tokyo Vice. Infine, a breve, incrociando le dita, avranno inizio le riprese di Ferrari, previste anche a Modena e in Emilia Romagna.

Comunque, Ferrari è ambientato nel 1957 e parla di un periodo complicato della vita Enzo Ferrari. In quegli anni, infatti, la Ferrari rischiava la bancarotta e il suo matrimonio stava vivendo una pesante crisi dopo la scomparsa del figlio Dino. A quel punto, Ferrari decide di riscattarsi dedicandosi alla leggendaria Mille Miglia, che determinerà il futuro del Drake e della sua compagnia.

Per quanto riguarda il cast, Adam Driver sostituisce Hugh Jackman nei panni di Enzo Ferrari, Penelope Cruz interpreta la moglie Laura e Shailene Woodley l'amante Lina Lardi, con cui Ferrari condusse una duratura relazione parallelamente al matrimonio. Qui di seguito potete leggere il commento di Michael Mann riguardo questo cast stellare: "Avere la possibilità di lavorare con questi artisti meravigliosi, gli attori Adam Driver, Penelope Cruz e Shailon Woodley, dare vita a questi fantastici personaggi a Modena e in Emilia Romagna è una visione che si realizza".

In attesa di ulteriori informazioni, vi consigliamo di scoprire i cinque film per capire Michael Mann e vi invitiamo a condividere le vostre aspettative per Ferrari nei commenti.