Ferrari, Barbareschi sta con Favino: 'Penelope Cruz sembra L'Esorcista'

Continuano le polemiche relative a Ferrari, ultimo film di Michael Mann presentato con successo al festival di Venezia il 31 agosto 2023. Dopo le parole di Pierfransceso Favino a proposito della necessità che attori italiani interpretino personaggi italiani, anche Luca Barbareschi si è schierato dalla parte del collega.

Dopo le parole di Gabriele Salvatores e altre star a proposito della polemica innescata da Favino su Ferrari, è arrivata anche la replica di Luca Barbareschi, presente a Venezia con ben due film, che si è messo dalla parte dell’attore di Suburra, specificando come alcune scelte per rendere l’italianità dei personaggi credibili risultino quasi ridicole a causa della loro inefficacia e del risultato assurdo.

Queste le parole dell’ex politico: “Sono d’accordo con Favino, ma io lo dico da tempo. Non è neanche una questione solo di lingua, decidiamo: vogliamo fare l’eccezione culturale italiana o no? Qundo ho girato J’Accuse in Francia e in francese, i produttori ci hanno messo i soldi e poi ho fatto The Palace di Polanski in inglese, e i francesi i soldi non li hanno messi”.

Quindi, dopo aver definito un po’ strumentale la polemica e dopo essersi schierato anche dalla parte di Mads Mikkelsen, ha concluso gettando benzina sul fuoco: “In Ferrari, Penelope Cruz parla con accento spagnolo cercando di essere emiliana. Sembra l’Esorcista. Non siamo secondi a nessuno con il nostro cinema, spero che ci siano da parte della politica grandi investimenti sul paese e sulla narrazione del nostro paese, altrimenti dobbiamo lasciar che altri ci raccontino”.

Parole che, in un senso o nell’altro continueranno ad alimentare la polemica su un film che ha conquistato i presenti al Festival di Venezia e, in attesa di poterlo vedere nelle sale italiane dal 30 novembre 2023, vi lasciamo al trailer di Ferrari.