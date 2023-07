Ferrari, l'attesissimo film di Michael Mann chiuderà il New York Film Festival!

A chiudere la 61esima edizione del New York Film Festival sarà Ferrari, pellicola di Michael Mann con protagonista Adam Driver. Il film sarà distribuito al cinema alla fine del 2023. L'obiettivo sembra puntare sul nome del regista per una chiusura in grande stile.

"Michael Mann ha realizzato molti film straordinari, ma forse mai uno così emozionante e commovente come Ferrari", ha dichiarato il direttore artistico del New York Film Festival. "Non solo un'impresa di virtuosismo, questa è un'evoluzione grandiosa e sorprendente dei temi della sua carriera e del suo lavoro più profondamente personale". La notizia è arrivata dopo l'annuncio dei film presenti in concorso della Mostra del Cinema di Venezia, dando il via a quella che sarà la nuova stagione dei premi.

Festival come New York, Tribeca, Venezia e Cannes da diversi anni sembra siano diventati fondamentali per cercare quelle pellicole che riusciranno ad avvicinarsi sempre di più al tanto agognato traguardo della candidatura agli Oscar. Tantissime pellicole hanno, infatti, conquistato le proprie nomination dopo aver saputo affermare il proprio nome in questi festival maggiori e minori in giro per il mondo. Ad aprire il New York Film Festival sarà May/Dicember di Todd Haynes.

Nelle prime immagini di Ferrari Adam Driver si è mostrato fin dai primi istanti irriconoscibile nei panni dell'ex proprietario dell'azienda automobilistica. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!