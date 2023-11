Ferrari: Adam Driver è Enzo Ferrari nel poster finale del nuovo film di Michael Mann

A un mese dall’arrivo nelle sale italiane, previsto per il prossimo 14 dicembre 2023, Leone Film Group, Rai Cinema e 01 Distribution hanno presentato in queste ore il poster ufficiale di Ferrari, il nuovo film del quattro volte candidato all’Oscar Michael Mann.

Nella locandina, che potete trovare in calce all'articolo, Adam Driver si trasforma in Enzo Ferrari per un'opera che racconta la storia di una leggenda e di un mito inossidabile, un uomo che ha percorso i tornanti di un’esistenza piena di sfide - anche personali - diventando simbolo inconfondibile del genio e dello stile italiano nel mondo. Dopo anni di lavoro sul progetto, Michael Mann ne ha raccontato l’epopea umana e professionale in un dramma coinvolgente e spettacolare che ha già emozionato il pubblico del Festival di Venezia.

Nel cast, oltre al candidato all’Oscar Adam Driver nei panni di Enzo Ferrari, gli spettatori troveranno anche la Premio Oscar Penélope Cruz nel ruolo della moglie Laura, Shailene Woodley in quello di Lina Lardi, Patrick Dempsey e Jack O'Connell nei panni rispettivamente dei piloti Piero Taruffi e Peter Collins, Sarah Gadon nel ruolo di Linda Christian e Gabriel Leone, che interpreta il giovane e ambizioso pilota Fon De Portago.

Prodotto da STX Entertainment, Ferrari è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema e uscirà al cinema il 14 dicembre 2023 con 01 Distribution. Per altri contenuti guardate il roboante trailer ufficiale di Ferrari.