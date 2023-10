Ferrari: Adam Driver irriconoscibile nel nuovo poster, confermata la data d'uscita

In concomitanza con la presentazione del film al New York Fil Festival, Leone Film Group, Rai Cinema e 01 Distribution hanno presentato il nuovo poster di Ferrari, l'attesissimo film del quattro volte candidato all’Oscar Michael Mann, che ha sfoggiato la locandina anche sulle sue pagine social.

Il poster, che potete ammirare in calce all'articolo, mostra un irriconoscibile Adam Driver nei panni di Enzo Ferrari, il patron della mitica casa automobilistica la cui storia sarà al centro del racconto del film di Michael Mann, che torna alla regia di un lungometraggio a sette anni di distanza dal sottovalutato techno-thriller Blackhat con Chris Hemsworth. La locandina italiana conferma anche la data d'uscita di Ferrari in Italia, prevista per il 14 dicembre 2023.

Accolto da una lunga standing ovation alla 80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Ferrari è la storia di una leggenda che ha costruito un mito senza tempo, diventando un’icona mondiale, ma soprattutto una vera e propria esperienza cinematografica, coinvolgente e spettacolare, che racconta l’affascinante quanto spietato mondo delle corse automobilistiche degli anni Cinquanta. Il candidato all’Oscar Adam Driver è Enzo Ferrari, con un cast all-star che include anche la Premio Oscar Penélope Cruz nel ruolo della moglie Laura, Shailene Woodley in quello di Lina Lardi, Patrick Dempsey e Jack O'Connell nei panni rispettivamente dei piloti Piero Taruffi e Peter Collins, Sarah Gadon (Linda Christian) e Gabriel Leone, che invece interpreta il giovane e ambizioso pilota Fon De Portago. Per altre immagini del film recuperate il trailer ufficiale di Ferrari, in attesa del secondo trailer che dovrebbe debuttare mercoledì prossimo.

Prodotto da STX Entertainment, Ferrari è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema e uscirà al cinema il 14 dicembre 2023 con 01 Distribution. Per altre letture ecco tutto quello che dovete sapere su Heat 2, il prossimo film di Michael Mann.