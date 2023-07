Ferrari, Adam Driver irriconoscibile nella nuova foto ufficiale del film di Michael Mann

Con l'annuncio del programma del Festival di Venezia 2023, è stata pubblicata anche una nuova foto ufficiale di Ferrari, attesissimo nuovo film scritto e diretto da Michael Mann che segnerà il ritorno di uno dei più grandi registi viventi.

Come potete vedere in calce all'articolo, la foto di Ferrari mostra un irriconoscibile Adam Driver nei panni di Enzo Ferrari: il film, infatti, segue la vita dell'imprenditore italiano Enzo Ferrari nel 1957 mentre affronta contemporaneamente grossi problemi familiari e i preparativi per la Mille Miglia. La star di The Last Duel e House of Gucci, che tornerà a lavorare con Michael Mann anche per Heat 2, è stato assunto per il ruolo di Enzo Ferrari al posto di Hugh Jackman, prima scelta per la parte del protagonista quando il film di Mann entrò in pre-produzione diversi anni fa.

Quel progetto però si impantanò e oggi il nuovo cast è composto da Penélope Cruz nei panni di Laura Ferrari, Shailene Woodley nei panni di Lina Lardi, Patrick Dempsey nei panni del pilota di auto da corsa Piero Taruffi, Jack O'Connell nei panni del pilota Peter Collins, Sarah Gadon nei panni di Linda Christian e Gabriel Leone nei panni di Fon De Portago. La sceneggiatura del film, scritta come da tradizione dallo stesso Mann, è basata sul libro 'Enzo Ferrari - The Man, The Cars, The Races, The Machine', scritto nel 1991 dall'oggi defunto autore e giornalista Brock Yates.

Negli USA Ferrari debutterà nelle sale il 25 dicembre, in Italia non c'è ancora una data d'uscita ma sappiamo che il film sarà distribuito da 01 Distribution.