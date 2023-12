Ferrari, Adam Driver ha guidato davvero nel film di Michael Mann?

Interpretare Enzo Ferrari non vuol dire necessariamente avere l'onore di schiacciare sull'acceleratore di una delle meraviglie progettate dal creatore di uno dei marchi automobilistici più famosi e ammirati al mondo: Adam Driver, ad esempio, nel girare il film di Michael Mann ha dovuto rinunciare a questo privilegio.

Scelto da Michael Mann per un motivo ben preciso, Driver, a dispetto del suo cognome, non ha infatti potuto guidare le auto che vengono mostrate in quello che il regista di Heat non vuole venga chiamato biopic: il motivo è presto detto e ci è stato spiegato proprio dall'ex-Kylo Ren di Star Wars.

"Lui in quel periodo della sua vita non partecipava alle corse, e per quel poco che guidava si trattava di un modello storico che loro ovviamente non vogliono lasciarti guidare a cuor leggero. E poi c'era la questione dell'assicurazione. Non è il caso di andartene in giro guidando una di quelle repliche che possono essere davvero pericolose" sono state le parole dell'attore.

Un'occasione persa per il povero Adam, che però potrà consolarsi con un ruolo che, siamo sicuri, gli frutterà un bel po' di riconoscimenti: interpretare uno come Enzo Ferrari, d'altronde, è già abbastanza impegnativo senza dover prendere anche lezioni di guida per delle auto decisamente fuori dal comune!