Ferrari: Adam Driver è Enzo Ferrari nelle prime foto dal set del film di Michael Mann!

Sono ufficialmente partite in Italia le riprese di Ferrari, il biopic dedicato al grande costruttore italiano e pilota Enzo Ferrari che nella pellicola avrà il volto di Adam Driver. Con un cast composto anche da Penelope Cruz, Patrick Dempsey e Jack O'Connell, il film sancirà anche il ritorno alla regia di Michael Mann, sette anni dopo Blackhat.

Coperto dal trucco, possiamo vedere le prime immagini del volto di Adam Driver nei panni di Enzo Ferrari presumibilmente nella prima parte della sua vita, quando ancora non era il Drake o il "grande vecchio" dell'automobilismo sportivo.

Il film di Michael Mann è basato sul libro di Brock Yates Enzo Ferrari: The Man, The Cars, The Races, The Machine ed è ambientato nell'estate del 1957: vede l'ex pilota da corsa Enzo Ferrari (Driver) in crisi, con il fallimento che minaccia la casa automobilistica che lui e sua moglie Laura (Shailene Woodley) hanno costruito da zero un decennio prima. Il loro tumultuoso matrimonio affronta la morte di un figlio e il riconoscimento di un altro, con la Ferrari che decide di contrastare la propria caduta lanciandosi sull'iconica Mille Miglia che si svolge in Italia.

Mann ha scritto la sceneggiatura con Troy Kennedy Martin, basandosi come detto sul libro di Brock Yates edito in Italia col titolo "Enzo Ferrari - The Man and the Machine". Il regista produce il film con Moto Productions. Mann è determinato da anni a realizzare il film, affermando di apprezzare la storia per l'equilibrio tra il dramma della vita reale e il brivido delle corse. Le riprese sono attualmente in corso a Modena.

Di recente, Patrick Dempsey, Jack O'Connell e Sarah Gadon si sono ufficialmente uniti al cast. Dempsey è stato scelto per il ruolo del pilota italiano Piero Taruffi mentre O'Connell sarà il pilota britannico Peter Collins.