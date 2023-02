Ferrari: Adam Driver è il grande costruttore nella nuova foto del biopic di Michael Mann

Nelle ultime ore è stata diffusa una nuova immagine ufficiale di Adam Driver nei panni di Enzo Ferrari, il grande costruttore e fondatore dell'omonima casa automobilistica italiana che sarà al centro del biopic diretto da Michael Mann. Intanto, sono emerse delle novità per quanto riguarda la distribuzione in sala dell'attesa pellicola.

L'immagine in questione, che trovate in calce a questa notizia, mostra Ferrari già in età avanzata che supervisiona i preparativi per la partenza di una corsa e lo vediamo al di sopra di un pilota, probabilmente della sua nuova scuderia.

Secondo un nuovo articolo di Variety, Ferrari di Michael Mann è uno dei numerosi film che verranno acquistati da Sky Cinema nel Regno Unito e che usciranno nel 2023 (secondo un altro aggiornamento, il film dovrebbe avere una distribuzione in sala seguita dal passaggio su Sky). Come suggerisce il titolo, è la storia di Enzo Ferrari, l'uomo dietro la casa automobilistica. Non si sa molto altro del film, se non che Driver è il protagonista.

Sebbene possa sorprendere sapere che il film verrà distribuito anche in streaming nel Regno Unito, in realtà non è così sconvolgente se si comprende il motivo per cui Ferrari è attualmente bloccato in un limbo di distribuzione (negli USA dovrebbe approdare su Showtime).

In un articolo pubblicato sul finire dell'anno scorso (via Deadline), è stato rivelato che ci sono ancora diverse domande su come Ferrari sarà distribuito. Il film è prodotto da STX Entertainment, uno studio ormai defunto. Mentre si svolgevano le riprese del nuovo film di Mann, la STX stava attraversando alcuni importanti cambiamenti, in quanto lo studio era alla ricerca di un acquirente e alla fine stava cercando di capire come continuare a essere una società di produzione cessando di essere un distributore. Questo significa che molti dei film prodotti da STX negli ultimi due anni sono rimasti in una sorta di limbo distributivo, e ora si cerca di capire chi potrà distribuirli.

Per questo motivo, Ferrari potrebbe essere acquistato da una piattaforma digitale per una distribuzione direttamente in streaming. Nel Regno Unito, nonostante l'acquisto di Sky Cinema, il film arriverà comunque nelle sale.