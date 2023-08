Ferrari, Adam Driver attacca Netflix e Prime Video: 'Orgoglioso per il film indipendente'

Ferrari di Michael Mann è stato svincolato dagli scioperi di Hollywood perché distribuito negli USA da NEON, una casa di produzione indipendente che ha aderito a tutte le condizioni chieste dai sindacati, motivo per il quale Adam DriverFestival di Venezia 2023.

Non a caso, durante la conferenza stampa che ha seguito la presentazione ufficiale del film, Adam Driver ha attaccato Netflix e Prime Video per aver fatto muro nei confronti di SAG e WGA, dichiarandosi orgoglioso di essere a Venezia con una produzione indipendente che è schierata dalla parte dei sindacati in sciopero.

“Sono molto felice di essere qui per supportare questo film, del programma ridotto che avevamo per girarlo e degli sforzi di tutti gli incredibili membri del cast e della troupe che hanno lavorato alla produzione. Ma sono anche molto orgoglioso di essere qui per rappresentare un film che non fa parte dell’AMPTP e per promuovere la direttiva sulla leadership del SAG”, ha affermato Driver. "La cosa che voglio dire è questa: perché due società piccole come Neon e STX International possono soddisfare le richieste del SAG mentre grandi aziende come Netflix e Amazon non possono?".

Ferrari arriverà in Italia dal 30 novembre prossimo, distribuito da 01 Distribution. Per altri contenuti recuperate il primo sensazionale trailer di Ferrari.