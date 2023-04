Un altro Ferragosto, Paolo Virzì torna a Ventotene per il sequel di Ferie d'agosto

Sono iniziate il 25 aprile sull'isola di Ventotene le riprese dell'atteso sequel di Ferie d'agosto, uno dei grandi successi di Paolo Virzì. Il regista livornese è tornato nei luoghi del primo capitolo del 1996 per riportare i personaggi del suo terzo lungometraggio, con gli stessi attori che vi recitarono ormai ventisette anni fa.

Dopo le riprese di Siccità nel 2021, Paolo Virzì torna sul set con Un altro Ferragosto, nel quale ritroveremo la famiglia Molino composta nuovamente da Silvio Orlando, Laura Morante e la figlia Agnese Claisse. Andrea Carpenzano interpreta Altiero, impegnato in una relazione con Noah (Lorenzo Saugo). La famiglia Mazzalupi torna con il figlio di Ruggero, Lorenzo, interpretato dal figlio di Ennio Fantastichini, che impersonò il padre nel primo film, al fianco di Luciana (Paola Tiziana Cruciani).



Marisa (Sabrina Ferilli) era impegnata in una relazione con Marcello, interpretato da Piero Natoli, scomparso nel 2001. Il nuovo compagno del personaggio sarà l'ingegner Pierluigi Nardi Masciulli, interpretato da Christian De Sica. Il cast è completato da Anna Ferraioli Ravel, Vinicio Marchioni, Emanuela Fanelli, Ema Stokholma, Rocco Papaleo, Milena Mancini e Lorenzo Balducci. Il film è scritto da Paolo Virzì, Carlo Virzì e Francesco Bruni.



Le riprese dovrebbero terminare a fine giugno. Il primo film, Ferie d'agosto, uscito nel 1996, racconta la storia di due nuclei familiari che si trovano in vacanza nello stesso periodo sull'isola di Ventotene. Il nucleo dei Molino, composto da Sandro (Silvio Orlando), un giornalista di sinistra, la compagna (Laura Morante) e la figlia (Agnese Claisse), avuta dall'ex marito della donna, Mauro (Silvio Vannucci). Il secondo nucleo è quello dei Mazzalupi, composto dall'imprenditore Ruggero (Ennio Fantastichini) insieme alla moglie Luciana (Paola Tiziana Cruciani) e la cognata Marisa (Sabrina Ferilli) e il compagno Marcello (Piero Natoli). Tra le due famiglie, completamente diverse tra loro, nasceranno scontri e unioni inaspettate.

Su Everyeye trovate la recensione di Siccità, l'ultimo film diretto da Paolo Virzì.