La fiera della vanità, l'interesse di Kubrick e il ruolo di Robert Pattinson: i retroscena

Questa sera su Paramount Network va in onda La fiera della vanità, film in costume del 2004 diretto da Mira Nair e basato sull'omonimo romanzo di William Makepeace Thackeray, con protagonista Reese Witherspoon.

Ambientato nell’Inghilterra del XIX secolo, il film racconta le vicende di Becky Sharp, una ragazza di umili origini decisa a risalire la scala sociale. Dopo essere uscita dal collegio, il suo obiettivo diventa quello di sposarsi con un nobile ricco in modo da avere fortuna nella vita: la sua ascesa sociale inizia con un incarico da governante…

Per l'occasione, abbiamo raccolto per voi tutti i retroscena da non perdere sul dietro le quinte de La fiera della vanità:

Dopo aver chiesto per scherzo a Reese Witherspoon di rimanere incinta per il film, perché pensava che fosse troppo magra per il ruolo, la regista scoprì che l’attrice era per davvero in dolce attesa.

Stanley Kubrick voleva realizzare un adattamento del romanzo nei primi anni ’70, ma pensò che fosse una storia troppo grande da inserire in sole 3 ore di film. Al suo posto realizzò invece Barry Lyndon.

Molti dei costumi furono realizzati appositamente di dimensioni inferiori al necessario, in modo da modificarne l'aspetto.

L'attrice di Lady Jane Sheepshanks, Natasha Little, aveva interpretato la protagonista Becky Sharp nella miniserie BBC Variety Fair del 1998.

Nel film sarebbe dovuto apparire anche Robert Pattinson nei panni del figlio di Becky, ma la sequenza fu eliminata dalla versione finale.

