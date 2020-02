Fencer, Zoe Saldana tra i protagonisti del dramma sportivo prodotto da Casey Affleck

È Variety a rendere noto che Zoe Saldana, apparsa l'anno scorso in Avengers: Endgame, è entrata far parte del cast di Fencer, nuovo dramma sportivo prodotto da Casey Affleck e diretto da Jasmine McGlade.

Il film è ispirato all'esperienza della regista come campionessa nazionale di scherma, che all'Università di Harvard ha guidato il proprio team alla vittoria del primo NCAA Championship della scuola. La McGlade si è anche occupata della sceneggiatura.

Affleck, il quale era stato inizialmente associato a Fencer anche in veste di attore, produrrà la pellicola insieme a Whitaker Lader, suo collaboratore dai tempi di Light of My Life e The World To Come. Tra i produttori figurano anche la regista e Claudia Bluemhuber, mentre la Imagine Entertainment si occuperà dalla produzione esecutiva.

"Da scrittrice e regista cerco sempre di raccontare storie audaci e incentrate su personaggi reali e imperfetti - specialmente donne. Personaggi nemici di loro stessi e allo stesso tempo incredibilmente forti" ha dichiarato la McGlade. "'Fencer' è una celebrazione della perseveranza e del sacrificio, ma anche una storia che vuole mettere in guardia sui pericoli del dare valoro solamente ai propri risultati e al consenso altrui."

Apparsa negli ultimi anni in Infinity War e Endgame, la Saldana dovrebbe tornare a vestire i panni di Gamora anche nell'atteso terzo capitolo dei Guardiani della Galassia.