Fencer: Casey Affleck nel cast del dramma sportivo di Jasmine McGlade

E' Collider a rivelare che Casey Affleck sarà uno dei protagonisti di Fencer, dramma sportivo nel quale ricoprirà anche il ruolo di produttore. Il film segue le vicende di una tosta e tormentata atleta di scherma in cerca di un un posto per la nazionale olimpica USA.

La pellicola sarà scritta e diretta da Jasmine McGlade, ex moglie di Damien Chazelle (La La Land) che ha esordito alla regia con Maria My Love, film indipendente uscito nel 2011. Fencer sarà prodotto da Affleck tramite la sua Sea Change Media insieme a Whitaker Lader e la McGlade.

"Ho questa casa di produzione e una donna veramente intelligente al mio fianco, sempre pronta a risolvere ogni situazione." ha detto Affleck alla Associated Press. "Stiamo cercando persone che possano raccontare storie poco presente nella cultura pop, film e media mainstream, narratori a cui serve una mano.

Due anni fa, l'attore si è aggiudicato l'Oscar per miglior attore protagonista grazie alla sua splendida e toccante performance in Manchester by the Sea. Affleck reciterà al fianco di Robert Redford in The Old Man & the Gun, film diretto da David Lowery che vedrà l'ultima apparizione di Redford dopo avere annunciato l'addio definitivo alla sua carriera da attore. The Old Man & the Gun esordirà a settembre nelle sale americane.