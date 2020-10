Fellini diventa un fumetto: a Rimini 5 tavole ispirate ai capolavori del regista

Quello di Federico Fellini per il fumetto è un amore mai placatosi: per tutta la vita il regista di 8 e 1/2 e La Dolce Vita continuò ad alimentare una passione coltivata sin da bambino e che ora viene finalmente celebrata proprio dalla città che al celebre regista diede i natali.

Nell'ambito di un'iniziativa varata dal Comune di Rimini sono infatti stati coinvolti cinque artisti italiani allo scopo di rivisitare in chiave fumettistica cinque locandine di altrettanti capolavori del leggendario cineasta.

I nomi chiamati in causa dal progetto sono quelli di Igort, Giorgio Carpinteri, Grazia La Padula, Leila Marzocchi e Andrea Serio: l'operazione nata con lo scopo di celebrare il centenario della nascita di Federico Fellini è stata presentata al Fulgor di Rimini (la sala in cui il regista, ancora ragazzino, vide nascere il suo amore per il cinema) in occasione della rassegna La Settima Arte.

"Quel suo modo di raccontare storto, fatto di libere associazioni, di giochi poetici, di pernacchie e visioni celesti mi è sempre stato vicino, anche quando crescendo sarei diventato un rompiballe, uno di quelli che il fumetto lo smontava e lo rimontava alla maniera cubista" ha spiegato Igort, che ha poi incontrato il pubblico prima della proiezione del film 5 è il Numero Perfetto, tratto dalla sua omonima graphic novel. A proposito di Fellini, intanto, qui trovate il trailer della versione restaurata de Le Notti di Cabiria.