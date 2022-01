Fellini e 8 1/2: cosa vuol dire la frase 'Asa Nisi Masa'?

Andrebbe rivisto cento e più volte, 8 1/2, perché se ne colga ogni sfumatura e si risolva ogni enigma sapientemente nascosto da Federico Fellini nel suo capolavoro, e forse neanche basterebbero: siamo sicuri, ad esempio, che dopo l'ennesima visione riusciremmo a dirci certi di aver capito il significato di "Asa Nisi Masa"?

Si tratta, come sicuramente ricorderete, di una sorta di formula magica che da decenni, ormai, rappresenta un vero e proprio rompicapo per gli amanti della Settima Arte: dal 1963 ad oggi, nessuno è riuscito a tirar fuori un'interpretazione realmente convincente della misteriosa frase che, in effetti... Significati reali potrebbe non averne!

Fellini era uno che amava prendersi gioco dei suoi interlocutori (lo stesso Alberto Sordi lo definì un bugiardo patologico) e quindi dei suoi spettatori, per cui non è da scartare l'ipotesi che il celebre regista abbia voluto inserire nella sua opera un nonsense allo scopo di far scervellare senza via d'uscita pubblico e critica.

Vanno però tenute in considerazione altre due possibile interpretazioni: la prima ci riporta alla ben nota passione di Fellini per le teorie di Jung e vede in "Asa Nisi Masa" una semplice traduzione in alfabeto serpentino di Anima (termine che, in Jung, sta ad indicare gli aspetti femminili presenti nella personalità di un uomo).

Un'altra ipotesi ci permette invece di scavare nelle origini riminesi del regista de La Dolce Vita: in dialetto riminese "masa" è infatti l'imperativo di "masè", e cioè "nascondere". Il fatto che la scena in cui la formula fa la sua comparsa introduca proprio alcune reminiscenze dell'infanzia contadina del protagonista sembra in effetti suggerire che questa potrebbe essere la direzione giusta: il mistero, comunque, resta ancora tutto da risolvere.

Cosa ne pensate? Credete che "Asa Nisi Masa" abbia effettivamente un significato o siete più propensi a credere che Fellini abbia semplicemente voluto giocare con i suoi spettatori?