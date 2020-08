Felix Ever After, nuova serie yound adult in arrivo su Amazon Prime Video: i dettagli

È Deadline a rivelare che il romanzo young adult Felix Ever After scritto dalla talentuosa Kacen Callander è stato opzionato da Amazon Prime Video per una trasposizione televisivo attualmente in fase di sviluppo e co-prodotta da Amazon Studios e Field Trip Productions, gli stessi dietro a Mozart in the Jungle.

La storia del romanzo segue la vita di un adolescente transgender alla prese con la propria identità e la scoperta di sé mentre si innamora per la prima e magica volta. Il libro è stato originariamente pubblicato da Harper Collins lo scorso maggio, ricevendo delle recensioni entusiastiche dalla critica americana, che ne ha apprezzato la delicatezza e l'armonia di tematiche direttamente rivolte alla Generazione Z.



Per la precisione, il protagonista è Felix Love. Vuole disperatamente sapere cosa si provi ad essere innamorati, cosa che sembra facile per tutti tranne che per lui. Quel che è peggio è che, nonostante sia orgoglioso della sua identità, Felix teme segretamente un'emarginazione sociale di troppo essendo nero, queer e transgender. Tutto cambia quando comincia a ricevere messaggi transfobici da qualche odiatore anonimo e a entrare inconsapevolmente in uno scenario da catfish e da triangolo amoroso.



Produttori esecutivi saranno Will Graham ed Hailey Wierengo. Non c'è ancora una data d'uscita.