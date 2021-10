Felicity Jones torna in un nuovo film, intitolato Blood Mother

Felicity Jones reciterà nella prossima pellicola di New Regency intitolata Blood Mother. Il film è scritto da Steve Zissis e si basa su una storia originale di Kelly Marcel e Zissis, che produrranno il progetto insieme a Jones e al fratello di quest'ultima, Alex.

L'attrice era apparsa in Rogue One, e ha recentemente dichiarato che tornerebbe volentieri nel franchise di Star Wars. Ma questa non è l'unica saga in cui ha recitato, perché l'abbiamo vista anche in Spider-Man, dopo il quale ha dichiarato che farebbe volentieri un'altra apparizione come gatta nera in un prodotto Marvel, che in arrivo ha diversi film e serie. L'attrice ha però toccato uno dei momenti più alti della sua carriera grazie a La Teoria del Tutto, che le ha fatto guadagnare una nomination agli Oscar.

Blood Mother segue una professoressa di Oxford che scopre che il suo bambino non è umano e si ritrova a fare l'inimmaginabile per poterlo tenere in vita.

Un progetto interessante, che vede al timone una Kelly Marcel in stato di grazia dopo il successo di Venom: La Furia di Carnage, di cui ha scritto la sceneggiatura e di Cruella, dove ha lavorato alla storia. E ad attraversare un momento positivo è anche Steve Zissis, che ha lavorato su Togetherness e recentemente su Cruella insieme a Marcel. Blood Mother è sicuramente un progetto da tenere d'occhio.