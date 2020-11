Felicity Jones grata a George Clooney: 'Ha incluso la mia gravidanza in The Midnight Sky'

Il trailer di The Midnight Sky ci ha finalmente mostrato qualcosa del nuovo film Netflix diretto e interpretato da George Clooney. Nel cast troviamo anche Felicity Jones, che durante il periodo delle riprese si trovava in dolce attesa.

Non la condizione ideale per chi si appresta a vivere un'avventura spaziale in cui non mancano momenti drammatici, incidenti di percorso e quant'altro. L'attrice, interprete di Sully, ha però dichiarato che il regista ha fatto di tutto per metterla a suo agio: "In un certo senso la mia gravidanza ha intensificato la connessione con Sully e mi ha fatto sentire ancora più legata ad un film che tratta della fine del mondo. George è stato irremovibile, voleva che fossi io ad interpretare la parte, ed è stato incredibile nell'adattare alcune sequenze. In alcuni stunt ha apportato alcune modifiche per far sì che fosse il più sicuro possibile per me. Ho avuto il lusso di stare seduta in molte sequenze d'azione, mica male".

Jones, nella stessa intervista per The Hollywood Reporter, ha poi parlato di come i piani originali prevedessero di rimuovere con la CGI qualsiasi riferimento al suo stato interessante e di come alla fine sia stata scelta un'altra direzione.

"George è venuto da me e mi ha detto: 'Credo che sarebbe persino meglio per la narrazione se Sully fosse incinta. È sembrata la decisione giusta. Ci sono solo pochi casi in cui le donne riescono a recitare nei film drammatici mentre sono incinte, è questo ciò che rende questo progetto così speciale. È davvero all'avanguardia che George l'abbia vissuta come un'aggiunta e non come qualcosa di cui aver paura".

Un vero colpo di genio, a quanto pare, e l'attrice sembra essersi goduta l'esperienza: "È stato entusiasmante essere incinta in una tuta spaziale, lo racconterò a mio figlio in futuro!". Per saperne di più sul film, definito un progetto a metà tra Gravity e Revenant, vi consigliamo di guardare anche le foto di The Midnight Sky, ricordandovi che sarà disponibile su Netflix dal 23 dicembre.