Felicity Jones compie 40 anni: 'Hollywood vuole trattarti come roba vecchia dopo 6 mesi'

A dispetto del suo innegabile talento, Felicity Jones si è un po' sottratta alle luci dei riflettori negli ultimi tempi: la star di Rogue One: A Star Wars Story, che oggi compie 40 anni, non fa la sua comparsa sul grande schermo dal 2021 (il film era L'Ultima Lettera d'Amore), ma ciò potrebbe essere espressione di una sua precisa volontà.

Jones ha infatti più volte messo in chiaro la sua voglia di non finire nell'impietoso tritacarne dell'industria cinematografica, parlando di Hollywood come di un ambiente che non vede l'ora di renderti il suo nuovo fenomeno per poi masticarti e sputarti via nel giro di poco tempo, pronto a sostituirti con un nuovo arrivato.

"Quando sei un giovane attore c'è questa pressione di dover fare le cose in fretta. Ma io spero di poter fare ancora questo quando avrò 60 o 70 anni, quindi preferisco fare le cose a modo mio. Nell'industria dell'intrattenimento c'è tutto questo desiderio di novità, il desiderio di costruire qualcuno per poi trattarlo come roba vecchia nel giro di 6 mesi. Penso che sarebbe stupido non cercare di resistere e continuare a fare le cose a modo tuo" sono state le sue parole. Sarà la scelta giusta? Staremo a vedere! Sempre Felicity Jones, intanto, ha parlato di una sua possibile comparsa nella seconda stagione di Andor.