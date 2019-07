Felicity Jones nel cast di Good Morning, Midnight di George Clooney, prodotto da Netflix

Deadline riporta che la protagonista di Rogue One: A Star Wars Story Felicity Jones è entrata a far parte del cast di Good Morning, Midnight, nuovo film Netflix scritto, diretto e interpretato da George Clooney.

Il film sarà un adattamento cinematografico del romanzo fantascientifico di Lily Brooks-Dalton, arrivato nelle librerie italiane con il titolo La Distanza tra le Stelle. Mark L. Smith si occuperà della sceneggiatura, mentre Clooney e Grant Heslov della Smokehouse Pictures produrranno il progetto insieme alla Anonymous Content e alla Syndicate Entertainment.

Deadline fa sapere anche che il titolo col quale il film è conosciuto ad oggi non è ancora da considerarsi ufficiale, e che le riprese dovrebbero iniziare ad ottobre.

Il romanzo originale è stato dichiarato uno dei migliori romanzi fantascientifici del 2017 dal Chicago Review of Books: la storia racconta l'avventura di Augustine, uno scienziato di stanza in Antartide, e di Sully, un'astronauta a bordo dell'astronave Aether con la quale Augustine tenta di mettersi in contatto.

Al momento non è stato comunicato quale ruolo interpreterà la Jones, ma facendo due più due è facile immaginare che nell'adattamento di Netflix Clooney presterà il volto allo scienziato Augustine, mentre l'attrice vestirà i panni dell'astronauta Sully.

Naturalmente rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su quello che sarà il debutto nel genere fantascientifico per il George Clooney regista.

L'attore recentemente è stato visto nella mini-serie tv Catch-22, che ha prodotto, diretto e interpretato.