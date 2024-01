Felicità: scoprite il film sulla bocca di tutti, premiato a Venezia e in arrivo in tv

Dopo il Premio spettatori ottenuto nella sezione Orizzonti del Festival di Venezia 2023, arriva in prima tv su Sky Felicità, che sarà disponibile sabato 3 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Due, in streaming sulla piattaforma NOW e on demand.

In attesa di vederla nella nuova serie tv di Sky Un amore, Micaela Ramazzotti scrive, dirige e interpreta una commovente pellicola che racconta la storia di una famiglia disfunzionale, un dramma che intreccia un percorso psichiatrico, relazioni squilibrate e rapporti familiari difficili: Felicità è la storia di una famiglia storta, di genitori egoisti e manipolatori, un mostro a due teste che divora ogni speranza di libertà dei propri figli.

Nel film, Micaela Ramazzotti si cala nei panni di Desirè, un personaggio ingenuo e disponibile alle prese con i ricatti e le pressioni dei genitori Max - Max Tortora - e Floriana - Anna Galiena. Quando il fratello Claudio – Matteo Olivetti - cade in depressione, Desirè si rende conto di essere l’unica in grado di aiutarlo e continuerà a lottare contro tutto e tutti in nome dell’unico amore che conosce per inseguire un po’ di felicità.

Nel cast anche Sergio Rubini nei panni di Bruno, con la sceneggiatura co-firmata da Micaela Ramazzotti, all'esordio alla regia, insieme a Isabella Cecchi e Alessandra Guidi.