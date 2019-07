Feige e Watts sul ruolo di Nick Fury in Spider-Man: Far From Home

In attesa dell'arrivo nelle nostre sale italiane di Spider-Man: Far From Home, che già è a quota 580 milioni di dollari nel mondo, il regista Jon Watts ha parlato a ruota libera del personaggio di Nick Fury nella pellicola.

Nella scena post-titoli di coda, scopriamo che Nick Fury e Maria Hill non sono "i veri Fury e Hill" ma bensì Talos e sua moglie, due Skrulls, visti nel recente Captain Marvel. "Abbiamo parlato della possibilità di integrare questa scena all'interno del film, ma sembrava più appropriato come sequenza post-titoli" spiega il filmaker "Siamo andati avanti e indietro sulla decisione dell'includerla o meno perché è un twist talmente enorme che ti viene voglia di rivedere il film da capo perché una volta che capisci che Nick e Maria non sono i veri Nick e Maria vuoi goderti la pellicola in maniera differente. Ogni cosa che dice assume un altro significato".

Chiaramente, tutto assume un altro significato, come spiega il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige: "Fury fa delle cose all'inizio del film che ti fanno capire che non è il vero Nick Fury. Tipo dice a Peter 'il tuo mondo' anziché 'il nostro mondo'. Quando lo vedi per la prima volta, non ci fai molto caso. Ma quando lo rivedi una seconda volta, sapendo già tutto, ti accorgi di quelle piccole cose. E Jon Watts è molto bravo nell'inserire questi easter egg".

Ovviamente questo non vuol dire che Fury è sempre stato uno Skrull, come conferma Watts: "Per chiarire, era il vero Fury al funerale di Tony Stark in Avengers: Endgame. Quindi non è stato uno Skrull da tempo, né uno Skrull sin da Captain Marvel. Ma è stato divertente leggere la teoria sul toast tagliato in diagonale, l'avete letta, no? E' la risposta che fornisce alla domanda per provare che sia veramente lui in Captain Marvel e afferma che non taglierebbe mai un toast in diagonale. Ma in Age of Ultron lo fa. Quindi ci sono state tutte queste teorie che vogliono Nick Fury essere uno Skrull in Age of Ultron... è divertente leggerle!".

La scelta di rendere Fury uno Skrull sembrava fondamentale per Watts: "Si, ci sono tante storie nei fumetti che legano Fury agli Skrulls ma per me la domanda fondamentale era 'come fa Mysterio a fregare un tipo come Fury? Uno che è conosciuto per sospettare? Quindi ho deciso di procedere con quella sequenza, cosi da fornire alcune spiegazioni al suo modo di lavorare e sul perché Nick Fury non abbia mai sospettato di Mysterio". "Chiaramente vuol dire che Fury e Talos sono rimasti in contatto per tutti questi anni" stuzzica Feige "Quante volte hanno fatto questo switch? Quanto spesso? E perché lo fanno? E dov'è Nick? Che cos'è quella cosa? Sono domande tutte piuttosto interessanti...".