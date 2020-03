Feige e la Johansson sul perchè abbiamo aspettato tanto per un film su Black Widow

Il 29 aprile arriverà finalmente al cinema Black Widow, il film dedicato alla Natasha Romanoff interpretata da Scarlett Johansson. Ma proprio l'attrice e il Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige spiegano ai microfoni di EW! perché la pellicola è arrivata solo al termine dell'Infinity Saga.

Ai tempi di The Avengers, l'idea di un solo movie su Black Widow aveva iniziato a farsi strada nel MCU, ma non si trattava che di un "piccolo barlume", afferma Scarlett.



Nel frattempo, il personaggio di Natasha continuava a crescere all'interno degli altri film, come Captain America: The Winter Soldier o Avengers: Age of Ultron, giusto per nominarne un paio, per poi trovare un'apparente conclusione in Avengers: Endgame, dove il suo sacrificio e quello di Tony hanno aiutato il resto degli eroi a riportare indietro le vittime dello snap e a sconfiggere Thanos.



Ma diciamo apparente proprio perché c'è ancora qualcosa del passato di Natasha che dobbiamo vedere, e che ci verrà mostrato proprio in Black Widow. Ma allora perché non lo abbiamo visto visto prima?



"Stavamo pianificando la conclusione dell'Infinity Saga da ormai cinque o sei anni, e il percorso di Natasha ha avuto priorità all'interno di quei film. L'idea di fare qualcosa al di fuori di questi per uno standalone che è ambientato nel passato di un personaggio che già conoscevamo e stavamo seguendo da parecchio non ci è sembrata quella giusta" rivela Feige.



E nonostante stampa e fan chiedessero a gran voce un film con protagonista la Johansson, l'attrice non è stata sempre convinta che fosse il caso: "Onestamente, credevo di essere a posto così. Se lo dovevamo fare davvero, dovevamo farlo per un buon motivo, doveva essere davvero soddisfacente a livello creativo" spiega Scarlett "È da così tanto che faccio questo lavoro, e sentivo il bisogno di essere sfidata [a fare qualcosa di nuovo]. Non volevo fare la stessa cosa che avevamo già fatto in precedenza".

E poi è arrivata Cate Shortland, e... Il resto è storia. Basterebbe dire che ora potremo finalmente scoprire qualcosa in più sul passato di Black Widow.