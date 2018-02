Feige: 'Black Panther? Il miglior film Marvel mai fatto', Martin Freeman tornerà

Black Panther sta superando di gran lunga le aspettative che, di per sé, erano già altissime. La stampa aveva già approvato, ed il pubblico sta apprezzando ancor di più, dando al cinefumetto, un"A+", il più alto dai tempi didel 2012.

E se le reazioni di critica e pubblico non sono abbastanza, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, si è lasciato scappare un "pensiero di troppo", probabilmente. Durante un'intervista, Feige ha ammesso di pensare che Black Panther di Ryan Coogler sia il loro miglior film ad oggi: "Quando la pellicola è finita, mi sono girato verso di Ryan e gli ho detto 'è il miglior film che abbiamo mai fatto'". Un commento sicuramente interessante da parte del presidente dello studio che produce, normalmente, 3 film all'anno basati sui fumetti Marvel.

Parlando del futuro, sappiamo che T'Challa (Chadwick Boseman) tornerà in Avengers: Infinity War insieme ad un paio di 'amici' (confermati la Okoye di Danai Gurira, Shuri di Letitia Wright e M'Baku di Winston Duke), con la conferma di Feige di rivedere, nuovamente, altri personaggi - soprattutto quelli femminili - prossimamente. Ma il personaggio di Everett K. Ross? Introdotto in Captain America: Civil War, il personaggio è tornato proprio in Black Panther in un ruolo di supporto. Il personaggio tornerà? La domanda è stata rivolta all'attore che lo interpreta, Martin Freeman, il quale ha dato risposta positiva: "Hanno introdotto il mio personaggio in Civil War e mi hanno detto che sarei apparso in un altro paio di pellicole, una di questa era Black Panther". La domanda ora è: dove? Al via le speculazioni!