Fedez, risveglio traumatico: su Instagram lo scherzo di Chiara Ferragni al marito

La convivenza tra marito e moglie in tempi di quarantena va movimentata con qualche piccolo scherzo di tanto in tanto, almeno secondo Chiara Ferragni: la nota influencer sembra proprio non essere intenzionata a concedere un attimo di tranquillità al marito Fedez.

In uno degli ultimi video postati sul suo profilo Instagram, infatti, Ferragni ci mostra quello che sembra essere un normale, tranquillo pomeriggio di quarantena: Fedez è disteso al sole nel giardino di casa e sembra profondamente addormentato, ma per lui si prospetta di lì a poco un risveglio piuttosto traumatico.

Con gioiosa crudeltà vediamo infatti Chiara coprire il volto del marito con uno sgabello, prima di farlo svegliare di soprassalto con uno squillo di tromba da stadio. Inutile dire che al povero Fedez è spettata una sonora capocciata, prontamente remixata al ritmo di Treasure di Bruno Mars e data in pasto ai follower della coppia.

Chissà come avrà preso lo scherzo il padre di Leone! Siamo abbastanza sicuri, però, che la sua risposta non tarderà ad arrivare: il nostro consiglio per Chiara Ferragni è di stare piuttosto attenta nei prossimi giorni! Nel caso in cui vogliate recuperarlo, intanto, vi ricordiamo che lo scorso novembre il documentario Chiara Ferragni - Unposted è sbarcato su Amazon Prime Video.