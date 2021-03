Federico Fellini, chiude l'Azzurro Scipioni: era il cinema in cui andava il regista

Addio all'Azzurro Scipioni. Uno dei cinema storici della Capitale chiude i battenti definitivamente, principalmente a causa della crisi generata dalla pandemia di COVID-19. Nonostante in questi giorni si siano fatti tanti appelli ad un aiuto per la riapertura del cinema, attualmente l'Azzurro Scipioni è un cinema senza futuro.

Il fondatore Silvano Agosti ha dichiarato:"Tutti quelli che amano l'Azzurro Scipioni devono fare in modo che questa esperienza non s'interrompa". Per sancire la chiusura, Agosti ha distribuito libri e dvd agli amanti del cinema passati a dare l'ultimo saluto alla sala romana, luogo frequentato in passato da registi del calibro di Federico Fellini - di cui nel 2020 si è festeggiato l'anniversario dell'Oscar a Amarcord - e Michelangelo Antonioni.

Nonostante l'aiuto del primo lockdown attraverso un crowdfunding e la sospensione degli affitti, dallo scorso ottobre, in seguito al Dpcm, Silvano Agosti ha dovuto continuare a pagare l'affitto dei locali. Ma i cinema nel frattempo sono chiusi.

"Per legge bisognava comunque pagare ma sono nove mesi che è proibito proiettare. Devo pagare senza incassare neanche un euro. Cos'è questo se non una specie di omicidio economico?" dichiara Agosti.

E soprattutto nemmeno l'aiuto dei ristori:"Siamo un'associazione culturale e non abbiamo tutti i dati burocratici necessari per poter ricevere i ristori: ad esempio, quelli sui biglietti cartacei perché non ne avevamo, andavamo ad offerta. [...] Aspetto con ansia che dal comune, o qualche altra figura, mi offrano un altro posto qui a Prati: non capisco perché si debba negare agli abitanti del quartiere l'attività culturale alla quale in tanti sono fedeli da anni. Occorre qualcuno che sappia quante decine di locali sono abbandonati, e vuoti: solo qui vicino a me ci sono tre caserme chiuse, sigillate da trent'anni. Potevano essere attrezzate come luoghi d'intrattenimento, o per somministrare vaccini, invece non succede niente".



Su Everyeye trovate la recensione de Il fascino dell'impossibile di Silvano Agosti.