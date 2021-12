Federica Pellegrini, trailer di Underwater: ecco quando esce il film sull'ultima Olimpiade

Notorious Pictures ha diffuso in streaming il trailer di Federica Pellegrini - Underwater, in cui la campionessa olimpica racconta in prima persona il percorso che l'ha portata a disputare la sua ultima Olimpiade in quella che è stata una carriera contraddistinta da innumerevoli record. Spazio anche per uno sguardo al passato della sportiva.

Il docu-film è diretto da Sara Ristori prodotto da Fremantle e distribuito da Notorious Pictures in cui la fuoriclasse del nuoto italiano racconta il suo ultimo anno da atleta impegnata nella preparazione olimpica. affrontando il presente e il passato senza filtri. Le musiche originali del film sono state composte interamente da Samuel, frontman e co-fondatore dei Subsonica.

Federica Pellegrini è la nuotatrice italiana che ha conquistato il maggior numero di riconoscimenti, una carriera sportiva da leggenda, impreziosita dal fatto di essere la prima olimpionica azzurra del nuoto (oro a Pechino 2008 nei 200 stile libero). Una favola, quella di Federica Pellegrini, soprannominata la “Divina”, cominciata con l’argento ai Giochi di Atene nel 2004 e illuminata da 53 medaglie internazionali, delle quali 6 ori ai Mondiali (otto volte su 8 sul podio mondiale nei 200 sl)) e 7 agli Europei.

Non si contano i record, tra quei tuttora quello imbattuto nei 200 metri stile libero in un percorso conclusosi proprio con i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (disputatisi nel 2021 a causa della pandemia di coronavirus). Proprio il lungo percorso di preparazione alla sua ultima Olimpiade, durato due anni, è il soggetto di questo atteso documentario.

Federica Pellegrini - Underwater sarà nelle sale italiane per tre giorni evento: il 10, 11 e 12 gennaio 2022 con Notorious Pictures.