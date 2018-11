Fede Alvarez parla de La Casa 2 e del sequel di Man in the Dark

Nel corso di una recente intervista promozionale per il suo nuovo film, Millennium: Quello Che Non Uccide, il regista uruguaiano Fede Alvarez ha parlato di due progetti dalla lunga gestazione, La Casa 2 e Man in the Dark 2.

Alvarez aveva confermato di avere un'idea per il sequel di Man in the Dark già ai tempi dell'uscita del primo film, nell'agosto 2016. Sam Raimi, che aveva prodotto l'opera, aveva descritto l'idea di Alvarez per Man in the Dark 2 come "la più grande idea per un sequel che abbia mai sentito", ma aveva anche messo in dubbio la possibilità che si concretizzasse nonostante il successo di critica e di pubblico riscontrato dal film ($157 milioni al botteghino globale a fronte di un budget di produzione di circa $8 milioni).

Poco dopo il successo del film, Alvarez ha firmato per dirigere il nuovo capitolo della saga Millennium, Quello Che Non Uccide, e da allora ha trascorso gli ultimi due anni a lavorare sul film con Claire Foy attualmente in programmazione nelle sale italiane. Ora però il regista sta iniziando a considerare i suoi prossimi progetti, e durante un'intervista con Movieweb ha citato La Casa 2 e Man in the Dark 2.

Tra i due, Alvarez ha indicato che il sequel di Man in the Dark è attualmente il più fattibile, semplicemente perché la sceneggiatura è stata completata qualche settimana fa. Ha anche precisato che il progetto al momento è quello più interessante per lui da un punto di vista creativo, ma che potrebbe non dirigerlo.

"Non significa che non li faremo" ha dichiarato. "Potrei decidere di non dirigerlo, ma in quel caso lo produrrei. Entrambi i film sono idee in questo momento, idee concrete ma comunque solo idee. Niente da annunciare ufficialmente. L'unica differenza fra i due progetti è che abbiamo una sceneggiatura per Man in the Dark 2, mentre per La Casa 2 ci stiamo ancora lavorando. Quando avremo finito con la fase promozionale di Quello Che Non Uccide, inizieremo a pensare ai modi per portare sullo schermo la sceneggiatura che abbiamo preparato. Che io finisca per dirigerla o che produrla. Sono particolarmente entusiasta del progetto perché è un sequel davvero diverso dal film originale. È un approccio completamente differente e non vedo l'ora di iniziare a lavorarci."