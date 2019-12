La featurette di Top Gun: Maverick ci porta in cabina con Tom Cruise

Solo pochi giorni fa il primo, spettacolare, trailer ufficiale di Top Gun: Maverick ci ha riportato alla mente il cult di Tony Scott del 1986 e adesso la speciale featurette, accompagnata dal commento di Tom Cruise, ci mostra i retroscena del sequel.

"Dopo trenta quattro anni Tom Cruise torna nel ruolo di Maverick. È un film che racconta di competizione, famiglia, amicizia e sacrificio: una lettera d'amore all'aviazione che vi mostrerà cosa significa essere un pilota di Top Gun."

Il video inizia con queste parole del produttore Jerry Bruckheimer e con alcune emozionanti riprese di Tom Cruise alla giuda dei caccia. Lo stesso attore continua:

"Non è possibile immortalare questo genere di esperienza a meno che non sia girata dal vivo. Per raggiungere quest'obiettivo abbiamo chiesto ai migliori piloti del mondo di lavorare con noi."

La troupe diretta dal regista Joseph Kosinski (Oblivion, Tron: Legacy) ha posizionato ben sei telecamere IMAX all'interno della cabina di pilotaggio, garantendo una dettagliatissima ripresa a 360 gradi.

Le sfide tecniche non sono certo mancate, soprattutto a causa della scelta di non realizzare nessuna scena in CGI: ogni frame è stato girato in un vero aereo e i disturbi provocati dalla velocità e dalla pressione (pari a 108 atmosfere), ben visibili nella featurette, sono state solo una delle tante prove affrontate e superate da Cruise e dall'intero cast, dimostrando ancora una volta che nessuna che nessuna missione è impossibile per l'attore.

Passate dalla nostra analisi del trailer di Top Gun: Maverick, nelle sale statunitensi dal 25 giugno 2020, per scoprirne tutti i dettagli.