Fear The Walking Dead, qual è il destino di Morgan? Le Lennie James risponde

A conti fatti, il Morgan interpretato da Lennie James è uno dei personaggi più longevi dell'intero franchise di The Walking Dead, essendo apparso nel primo episodio della serie madre, tornato poi nel corso delle varie stagioni e protagonista del primo spin-off del progetto, Fear the Walking Dead, di cui si attende la sesta stagione.

Dopo il finale della quinta stagione, comunque, dopo che Morgan viene raggiunto da un colpo d'arma da fuoco sparato da Virginia (Colby Minifie), lo stesso James ha dichiarato volutamente fumoso che "forse è arrivato il tempo di andarsene per Morgan, o forse no". Poi lo abbiamo visto ferito e con gli occhi rossi di sangue, affaticato, nel trailer della sesta stagione di Fear the Walking Dead, ma da quel momento in poi il suo destino è rimasto irrisolto.



Dice James in una recente intervista: "Non potevo assolutamente commentare se fosse vivo o morto, è un sopravvissuto certo, ma come questo franchise ci ha insegnato più volte, prima o poi arriva il tempo di ogni personaggio. Nulla è garantito, basti guardare a Rick o Carl in The Walking Dead. Scopriremo il destino di Morgan nella nuova stagione di Fear. Se è arrivata la sua ora oppure no".



Fear the Walking Dead 6 deve ancora concludere le riprese di alcuni episodi, ma forse verrà messa in onda su AMC già da Agosto, con una produzione che continuerà nel mentre per finire tutto il lavoro.