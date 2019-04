Fear The Walking Dead: pubblicato il trailer della quinta stagione

Dopo le prime foto promozionali diramate online qualche settimana fa, al WonderCon 2019 il network AMC ha mostrato finalmente il primo trailer ufficiale della quinta stagione di Fear The Walking Dead.

Il filmato, che come al solito potete guardare comodamente all'interno della notizia, mostra quanto a volte le buone intenzioni possano risultare pericolose e come, nonostante siano riusciti a sopravvivere così a lungo, i protagonisti abbiano dovuto subire gravi perdite, che spesso hanno offuscato le poche vittorie ottenute.

Ma, al di là di questa retorica abbastanza ovvia per una serie post-apocalittica, il trailer riesce comunque ad offrire due grandi sorprese: il ritorno di Daniel Salazar (Rubén Blades) e la prima apparizione di Dwight (Austin Amelio ), che come sappiamo ha lasciato la serie madre The Walking Dead per approdare in questo spin-off. Le due serie, come sappiamo, spesso e volentieri si sono inter-scambiati i personaggi, con Carol, Morgan, Jesus e perfino Rick Grimes che da THW sono passati a FTWD, in semplici apparizioni oppure per diventarne protagonisti e ritagliarsi maggiore spazio e risalto rispetto a quello avuto nella sovraffollata serie principale.

Vi ricordiamo che la quinta stagione della serie arriverà dal prossimo 2 giugno. Nel cast, oltre alla new entry Karen David, anche Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay García, Maggie Grace, e Austin Amelio.