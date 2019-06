Fear The Walking Dead, le missioni dei nuovi protagonisti e i dettagli sul crossover

Tornerà questa domenica con la quinta stagione l'attesa Fear The Walking Dead, serie spin-off nata ormai cinque anni fa come costola di The Walking Dead, ma nel mentre gli showrunner della serie, Ian Goldberg e Andrew Chambliss, hanno parlato della nuova missione dei protagonisti, rivelando anche nuovi dettagli sul crossover.

Fear The Walking Dead - a detto loro - sta tentando di ricordare ai suoi personaggi e ovviamente al pubblico quanto il mondo d'azione si un luogo spaventoso dove nessuno dovrebbe mai sentirsi a proprio agio. La serie sta inoltre cercando di definire i suoi protagonisti in modo molto più approfondito, continuando al contempo alcune linee narrative lasciate aperte dalla stagioni passate.



Goldberg e Chambliss sono divenuti showrunner della serie AMC solo dalla scorsa stagione. Adesso continua la loro missione: "Vedremo cosa fa veramente paura in questo mondo", ha dichiarato Goldberg a US Weekly: "Come influisce tutto questo nel mondo in cui le persone guardano a un gruppo che dice di essere lì per aiutare? Quali sono le paure che hanno i membri del gruppo, in relazione a se stessi, a cosa fare oltre alla propria missione? Cosa significa vivere? Cosa sono oltre la semplice sopravvivenza? Si tratti di scendere a patti con le proprie paure".



Soffermandosi su Dwight, la sua storia riprenderà direttamente da dove si era interrotta: "L'ultima volta che abbiamo visto Dwight, Daryl gli aveva salvato la vita, dicendogli di partire alla ricerca di Sherry una volta per tutte, cosa che ha cercato di fare. Vedremo dove lo ha portato quel viaggio, scoprendo anche nuove informazioni su Sherry".



Fear The Walking Dead 5 è attesa sulla AMC domani, 2 giugno.