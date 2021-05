Fear the Walking Dead, ecco come il recente colpo di scena influenzerà Morgan e Grace

Intervistato da Entertainment Weekly per parlare del drammatico colpo di scena di Fear the Walking Dead 6, il co-showrunner Ian Goldberg ha anticipato come Grace e Morgan verranno influenzati dagli eventi dell'episodio 6x12 'In Dreams'.

"Penso che tu abbia colto nel segno quando hai detto che Grace crede fermamente che il futuro andrà bene sulla base della visione che ha avuto, a causa di Athena. Per come radunerà e unirà tutti quanti, e farà in modo che tutti rivolvano e superino le loro differenze" ha detto l'autore sulla morte Athena.

Goldberg ha poi anticipato che Morgan è ora alla ricerca di un nuovo scopo: "Questa è una stagione in cui i nostri personaggi vengono messi alla prova. È anche una stagione che è iniziata con Morgan che non voleva altro che costruire un futuro per la sua famiglia. [...] Ora però è fuori discussione. Quindi ora si chiede: 'Per quale motivo sono vivo, cosa mi resta? Cosa resta per tutti noi?'"

Sempre parlando con EW, Goldberg ha commentato: "Era molto importante per noi onorare ed essere sinceri con l'esperienza di Grace e quello che aveva passato alla centrale nucleare e la sua esposizione alle radiazioni che abbiamo raccontato nella quinta stagione. Volevamo essere realistici con la verità su ciò che sarebbe accaduto. Nella nostra ricerca sulle donne incinte che erano state esposte alle radiazioni di eventi come Chernobyl, abbiamo scoperto che spesso le radiazioni venivano assorbite dal bambino e il bambino non sopravviveva".

Intanto, sono state svelate le trame degli ultimi episodi di Fear the Walking Dead 6.