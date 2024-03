Fear Street: The Prom Queen, svelato il cast del nuovo horror Netflix tratto da RL Stine

In queste ore la piattaforma di streaming on demand Netflix ha svelato il cast ufficiale del nuovo film horror Fear Street: The Prom Queen tratto dal romanzo di RL Stine.

Il cast sarà composto da India Fowler (“The Nevers”, “Insomnia”), Suzanna Son (“Red Rocket”, “The Idol”), Fina Strazza (“Paper Girls”, “Above the Shadows” ), David Iacono (“The Summer I Turned Pretty”, “Cinnamon”), Ella Rubin (“The Idea of You”), Chris Klein (“Sweet Magnolias”, “American Pie”) e sarà impreziosito anche da Lili Taylor e Katherine Waterston.

Il prossimo film horror per adolescenti è basato sul romanzo del 1992 “The Prom Queen”, ed è ambientato nella stagione dei balli di fine anno alla Shadyside High, con le 'it girls' della scuola impegnate con le loro solite dolci e feroci campagne promozionali per diventare la reginetta dell'evento...ma quando alcune di loro iniziano misteriosamente a scomparire, la classe dell’88 si ritrova improvvisamente ad affrontare quello che diventerà un ballo di fine anno infernale.

Yvonne Bernard, Joan Waricha e Jane Stine saranno i produttori esecutivi insieme a Caroline Pitofsky, che supervisiona la produzione per Chernin Entertainment. Fear Street: The Prom Queen sarà il quarto film della saga Fear Street, dopo la famosa trilogia di Fear Street uscita su Netflix in tre capitoli a cadenza settimanale nel 2021 e diretta da Leigh Janiak, Fear Street Part One: 1994, Fear Street Part Two: 1978 e Fear Street Part Three: 1666.

