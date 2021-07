Fear Street, Sadie Sink ci svela tutti gli easter-egg presenti nella trilogia horror

Come molti prodotti del genere, Fear Street è una saga che strizza parecchio l'occhio a film e franchise storici per quanto riguarda l'horror: nella trilogia tratta dai romanzi di R.L. Stine i riferimenti a classici del genere si sprecano, al punto che potrebbe risultare difficile riuscire a coglierli davvero tutti.

Già nei giorni scorsi vi avevamo segnalato gli easter-egg presenti in Fear Street: 1978, secondo capitolo della saga che ha fatto il suo esordio su Netflix in queste settimane: a completare l'opera, però, è arrivato in queste ore un video che ha per protagonista qualcuno che potrebbe, a onor del vero, saperne addirittura più di noi.

Stiamo parlando di Sadie Sink: la star di Stranger Things, tra le grandi protagoniste dei tre film in questione, è infatti apparsa in un video che elenca tutti gli easter-egg presenti in Fear Street, da Shining a Venerdì 13, passando per Halloween, Scream e, udite udite, addirittura un film di Terrence Malick! Occhio, però: "Allerta spoiler! Non guardate il video se non avete ancora visto i film" ci avverte la giovanissima attrice. Fan avvisati...

E voi, avete visto i tre film tratti da R.L. Stine? Pensate di aver stanato tutti gli easter-egg? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, in che modo Pulp Fiction ha influenzato il finale di Fear Street.