Fear Street, la regista e il cast sugli spin-off che vorrebbero vedere in futuro

In una recente intervista con Comicbook.com, la regista Leigh Janiak e diversi protagonisti di Fear Street hanno avuto modo di parlare del franchise trasposizione dell'omonima saga letteraria di R.L. Stine, spiegando anche quali spin-off vorrebbero vedere in futuro adattate da Netflix.

La regista ha dichiarato: "Mi piacerebbe davvero esplorare il personaggio di Milk Man, con uno slasher anni '50 che ricorda un po' Night of the Hunter. Per me sarebbe divertentissimo e molto interessante. Non credo di aver mai visto uno slasher degli anni '50, quindi mi piacerebbe molto tentare questa strada".



Olivia Welk ha invece detto: "Anche io ho adorato la storia di Milk Man. Penso sia pazzesca e mi piacerebbe molto vedere come va a finire. E poi gli anni '50 sono un momento esteticamente pazzesco e film ambientati in quell'epoca hanno uno stile unico e molto forte, penso sarebbe una bella aggiunta al mondo che abbiamo costruito".



Kiana Madeira pensa invece ad altro: "Mi piacerebbe uno spin-off su Ruby Lane, personaggio femminile che credo sia complesso e di cui amerei vedere approfondita la storia". E Benjamin Flores Jr. dice: "A me piacerebbe un film su Billy Barker, per capire cos'ha nella manica".



Fear Street Part Two: 1978: Camp Nighwing, nel 1978, è diviso tra i campeggiatori e i responsabili che provengano dalla prosperosa città di Sunnyvale e gli emarginati di Shadyside. Quando gli orrori passati delle loro città prendono vita, i protagonisti dovranno unirsi per risolvere un terrificante mistero prima che sia troppo tardi.



Fear Street Part Three: 1666: Una città coloniale è in preda ad un'isterica cacciale alle streghe dalle conseguenze catastrofiche ormai da secoli, e toccherà ad un gruppo di teenager del 1994 provare a mettere fine a questa maledizione prima che sia troppo tardi.



Fear Street 1978 il 9 luglio e infine Fear Street 1666 il 16 luglio. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Fear Street: 1994, già disponibile in streaming su Netflix.