Fear Street, prima occhiata alla trilogia Netflix tratta dai racconti di R.L. Stine

Dopo aver visto i suoi Piccoli Brividi prima in tv negli anni '90 e poi al cinema negli adattamenti cinematografici con protagonista Jack Black, adesso è il turno di portare in vita le storie della serie di Fear Street sempre scritte dal prolifico e amato R.L. Stine, che arriveranno su Netflix sotto forma di trilogia filmica.

È grazie al nuovo trailer dei film originali Netflix del 2021 che abbiamo avuto modo di dare un'occhiata alle prime immagini dei film, le stesse che potete trovare in calce alla notizia.



Queste le sinossi dei tre capitoli:

Fear Street 1: Nel 1994, in seguito ad una brutale tragedia avvenuta a Shadyside, nell'Ohio, un gruppo di ragazzi scopre che la serie di eventi terrificanti che hanno afflitto la loro città per molti anni potrebbe non essere dovuta al caso, e loro potrebbero essere le prossime vittime.

Fear Street 2: Camp Nighwing, nel 1978, è diviso tra i campeggiatori e i responsabili che provengano dalla prosperosa città di Sunnyvale e gli emarginati di Shadyside. Quando gli orrori passati delle loro città prendono vita, i protagonisti dovranno unirsi per risolvere un terrificante mistero prima che sia troppo tardi.

Fear Street 3: Una città coloniale è in preda ad un'isterica cacciale alle streghe dalle conseguenze catastrofiche ormai da secoli, e toccherà ad un gruppo di teenager del 1994 provare a mettere fine a questa maledizione prima che sia troppo tardi.