Fear Street, ecco il nuovo trailer della trilogia Netflix tratta da RL Stine!

Netflix ci ha ormai preso gusto con l'horror per teenager: la piattaforma streaming vanta nel proprio catalogo più di un prodotto indirizzato ai più giovani desiderosi di provare qualche brivido, con più di un'opera letteraria a fare da ispirazione per la serie TV o il film di turno, proprio come nel caso di questa trilogia di Fear Street.

Già qualche tempo fa Netflix ci aveva concesso uno sguardo a Fear Street grazie al primo teaser trailer: il nuovo video ci permette però di dare un'occhiata più approfondita ai tre film che andranno a comporre la trilogia tratta dalla celebre serie di racconti di R.L. Stine.

Il 2 luglio sarà dunque la volta di Fear Street: 1994, nel quale vedremo alcuni studenti imbattersi in un serial killer senza scrupoli cha anni prima aveva terrorizzato la cittadina di Shadyside. Fear Street: 1978 arriverà invece il prossimo 9 luglio e sarà ambientato durante le vacanze estive a Camp Nightwing, luogo che diverrà inevitabilmente teatro di una serie di cruenti omicidi.

Ultima parte della trilogia sarà quindi Fear Street: 1666, incentrato sulla scoperta della maledizione che grava sulla vita dei nostri protagonisti e della loro (non troppo) tranquilla Shadyside. Quali sono le vostre impressioni? Avete già letto i romanzi di R.L. Stine? Diteci la vostra nei commenti! Vi ricordiamo, intanto, che in Fear Street ritroveremo una star di Stranger Things.