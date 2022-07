Fear Street: Netflix è pronta a realizzare nuovi film per espandere la saga!

Netflix è pronta a sviluppare i suoi Star Wars ed Harry Potter per competere con Disney Plus e HBO Max, e a quanto pare l'evoluzione della produzione originale della piattaforma di streaming on demand passerà anche dalla saga di Fear Street.

A rivelarlo, durante una recente intervista concessa a Yahoo! Entertainment, è stato nientemeno che l'autore RL Stine, creatore dei libri di Piccoli Brividi e de La strada della paura - che ha ispirato la trilogia di Netflix con le star di Stranger Things Maya Hawke e Sadie Sink. Parlando con Yahoo!, Stine ha dichiarato: "Ho sentito che Netflix realizzerà altri film di Fear Street, perché la scorsa estate i primi tre hanno avuto un successo clamoroso. Quei film mi hanno un po' scioccato, devo ammetterlo, perché erano tutti classificati R e io non ho mai fatto nulla di R-rated. Tutti quegli adolescenti venivano fatti a pezzi: mentre li guardavo, mi sono reso conto che improvvisamente il mio nome era associato ad un film slasher!".

La trilogia di Fear Street di Netflix, basati sui romanzi di R.L. Stine, racconta la storia di un gruppo di adolescenti che decidono di spezzare una maledizione che incombe sulla loro città da centinaia di anni. A contribuire al successo della saga anche la famosa scelta distributiva di Netflix, che pubblicato i tre film a cadenza settimanale come fossero episodi di un'unica serie televisiva: come ricorderete dalle nostre recensioni, Fear Street Parte Uno 1994 ha debuttato nel luglio 2021, Fear Street Parte 2 1978 venne pubblicato la settimana successiva e infine Fear Street Parte 3 1666 arrivò quella dopo ancora, chiudendo il cerchio in meno di un mese.

Oltre alle dichiarazioni di Stine, anche il famoso sito Bloody Disgusting in queste ore sembra confermare che nuovi film di Fear Street sono "in fase di sviluppo", anche se al momento non ci sono ulteriori dettagli. Se siete stati fan della trilogia originale, rimante sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.