Fear Street, Netflix farà il nuovo film: alla regia l'autrice di un grande horror del 2022

Detto fatto: a luglio era stato anticipato l'arrivo di nuovi film della saga di Fear Street prodotta e distribuita da Netflix, e in queste ore il portale Above The Line ha svelato i primi dettagli sul nuovo progetto per espandere l'apprezzata trilogia originale di Fear Street.

Ad entusiasmare i fan del cinema horror, la specifica che il nuovo film sarà diretto dalla regista Chloe Okuno, autrice molto apprezzata nei circoli di genere che ha già diretto notevoli cortometraggi di successo, un acclamato segmento della serie antologica V/H/S/94 e soprattutto uno dei migliori thriller-horror del 2022, il recente Watcher con Maika Monroe.

Per il momento, comunque, il grande punto interrogativo per il nuovo film di Fear Street, al di là di quale potrebbe essere la sua potenziale trama, riguarda il regista della saga originale Leigh Janiak e se tornerà nel progetto come produttore o sceneggiatore, lui che aveva che co-scritto e diretto tutti e tre i film originali; inoltre, non è dato sapere al momento se il prossimo capitolo di Fear Street sarà un film a sé stante oppure se Netflix produrrà una nuova trilogia interconnessa. Come ricorderete, i primi tre film di Fear Street sono stati girati contemporaneamente e distribuiti da Netflix uno alla settimana secondo il modello della distribuzione televisiva, un'operazione che riscosse un notevole successo sulla piattaforma. Ogni capitolo ha anche ottenuto ottimi riscontri in fatto di critiche con il primo Fear Street Parte Uno 1994 che ha ottenuto l'84% su Rotten Tomatoes, Fear Street Parte Due: 1978 che ha ottenuto l'89% e il finale Fear Street Parte Tre: 1666 che ha ottenuto il 93% , tutti "Certified Fresh".

Restate sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.