Fear Street, ecco da quale libro sarà tratto il quarto film della saga horror Netflix!

Dopo la conferma della realizzazione di Fear Street 4, arrivano altri dettagli sul quarto capitolo della saga horror firmata Netflix.

Fear Street 4 sarà l'adattamento di Fear Street: The Prom Queen, ed è stata progettata come una storia a sè stante e non come una continuazione della trilogia horror, che Netflix aveva acquistato dalla 20th Century Fox. Il film è in pre-produzione e le riprese inizieranno in primavera. Questa è la trama di The Prom Queen: "Danza della morte...Una notte di primavera....dolce luce lunare....cinque belle candidate al titolo di Reginetta del Ballo...coppie che ballano allo Shadyside High Prom...questi dovrebbero essere gli ingredienti per un romance. Ma metteteci dentro un omicidio brutale-poi un altro, e un altro ancora-e la ricetta si trasforma rapidamente in un horror. Lizzie McVay capisce che qualcuno sta uccidendo le cinque candidate a Reginetta del Ballo una per una-e lei potrebbe essere la prossima nella lista! Può fermare l'assassino prima che la danza finisca?".

Ancora non si sa chi sarà a dirigere il quarto capitolo di Fear Street: secondo alcune voci potrebbe essere Chloe Okuno, regista di Watcher e V/H/S 94, ma non c'è stata ancora nessuna conferma a riguardo. Qui potete trovare la nostra recensione di Fear Street: Parte tre - 1666, terzo capitolo della saga tratta dai romanzi di R.L. Stine e diretto da Leigh Janiak. L'opera di Sline è vastissima: la serie originale di Fear Street è composta da 52 libri, senza contare gli innumerevoli spin-off. Lo scrittore americano è anche il padre della fortunatissima serie di libri per ragazzi Piccoli brividi, da cui sono stati tratti diversi adattamenti, tra cui una serie tv Disney Plus uscita l'anno scorso.