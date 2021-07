Fear Street, l'incubo continua nel trailer della Parte 2 della trilogia horror di Netflix

Sarà in streaming dal prossimo 9 luglio la seconda parte della trilogia Netflix Fear Street, tratta dai romanzi horror per ragazzi di R.L. Stine. La piattaforma streaming ha pubblicato il trailer di Fear Street: Parte 2 - 1978, che dopo il primo capitolo, ambientato nel 1994, riporta l'azione indietro nel tempo.

Il trailer di Fear Street: Parte 2 - 1978 è visibile anche all'interno della notizia, mentre se non l'avete ancora fatto potete dare un'occhiata anche alla nostra recensione di Fear Street Parte Uno - 1994.

La sinossi ufficiale del secondo capitolo della trilogia recita: "Shadyside, 1978. La scuola è finita per l'estate e le attività al Camp Nightwing stanno per iniziare. Ma quando un altro abitante di Shadyside è posseduto dall'impulso di uccidere, il divertimento sotto il sole diventa una raccapricciante lotta per la sopravvivenza."

Il film è diretto da Leigh Janiak, che ha anche scritto la sceneggiatura con Zak Olkewikz. "Penso che sia importante che i film slasher siano molto violenti e pieni di sangue e tutto il resto" ha spiegato la regista parlando della classificazione R-Rated per Fear Street. "Volevo che l'esperienza dei film fosse davvero divertente e spaventosa, ma volevo anche che i momenti di violenza fossero realistici e inquietanti, e ricordare al pubblico che sta accadendo davvero qualcosa di brutto a Shadyside."

Fanno parte del cast di Fear Street: Parte 2 - 1978, tra gli altri, Sadie Sink, Emily Rudd, McCabe Slye e Gillian Jacobs.